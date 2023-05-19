İsmail Saymaz, Ahmet Davutoğlu’nu böyle rezil kepaze etti! "Esselâmü aleyküm" deyiverin de...

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun iki yıl önce söylediği, “Esselâmü aleyküm derim, bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım” ifadesini ti’ye aldı. Saymaz, “Sevgili hocam, artık ‘Esselâmü Aleyküm’ deyiverin de Anadolu ayağa kalksın. Vakit kalmadı” dedi.

Saymaz, CHP’nin önceki döneme göre 16 milletvekili kaybettiğine işaret ederek, “AK Parti, HÜDA PAR'a dört ve DSP'ye bir milletvekilliği garanti ederken, CHP'deki hovardalığı anlamakta zorlanıyorum” eleştirisi getirdi.

Davutoğlu’nun seçimlerin ardından Meclis’e giren 11 milletvekili ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşması ile Saadet Partisi Genel İdare Kurulu'ndan Ümit Çebi’nin, “Temel Karamollaoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Milli Görüş tarihinin en zor zamanında aldığı bu stratejik karar ile yüzde -1 oyu görünmesine rağmen Saadet Partimizin Meclis'te 10 vekille temsiline vesile olmuştur” ifadelerini hatırlatan Saymaz, şunları kaydetti:

“Yazık. Gerçekten yazık. 28 Mayıs'a 10 gün kaldı. (…) Davutoğlu'nun fotoğrafına bakarken… İki yıl önceki, ‘Esselâmü Aleyküm derim, bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım’ sözleri aklıma geliyor. Sevgili hocam, artık ‘Esselâmü Aleyküm’ deyiverin de Anadolu ayağa kalksın. Vakit kalmadı.”

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