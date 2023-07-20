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Gündem İsmail Saymaz açıkladı! İmamoğlu'nun toplantısını medyaya CHP servis etti
Gündem

İsmail Saymaz açıkladı! İmamoğlu'nun toplantısını medyaya CHP servis etti

Yeniakit Publisher
2023-07-20 08:21:00 - 2023-07-20 08:24:38

Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun medyaya sızdırılan Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısını CHP Genel Merkezi'nden bir grubun ifşaladığını açıkladı.

28 Mayıs seçimlerinde sarsılan muhalefette bir kriz daha patlak verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarıştığı her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, "oğlum" diyerek nitelediği Ekrem İmamoğlu karşı karşıya geldi.

Seçim sonrası partililerin değişim çağrısına kulak vermeyen Kılıçdaroğlu koltuktan kalkmayacağını ima ederken, İmamoğlu atağa geçti.

CHP Genel Başkanı'nın değişmesi gerektiğini ifade eden İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı resmen başladı.

Sosyal medyaya sürülen son olay, muhalefette iç savaşın başlangıcı olarak görülüyor...
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Kılıçdaroğlu'na karşı devirme toplantısı

Ekrem İmamoğlu ve CHP'li meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu isimler bir toplantı düzenledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek amacıyla düzenlenen toplantı içerisinde bulunan bir kişinin bu anları paylaşması sonrasında kaos yaşandı.

 

CHP MYK olağanüstü toplanırken, söz konusu toplantıda bulunan isimlerden istifalarının isteneceği konuşuluyor.

Aynı zamanda Sözcü TV yazarı İsmail Saymaz da konu ile ilgili bir başka gündem yaratacak ifadelere yer verdi.

 

Görüntü CHP Genel Merkezinden sızdırıldı

Saymaz, söz konusu toplantının nasıl ve kim tarafından ifşalandığını anlattı.

Toplantıyı sızdırma görevi İsmail Saymaz'ın cümlelerine göre CHP Genel Merkezi...

İşte Saymaz'ın o açıklamaları;

CHP Genel Merkezi ile bağlantılı olduğunu anladığımız bir grup bu kez değişim yanlısı olan İmamoğlu ve arkadaşlarının kasetini piyasaya sürdüler. CHP'de kaset savaşlarının başladığının kanıtıdır açıkta söyleyebiliriz.

 

"Yönetimden istifaları istenebilir"

CHP Genel Merkezine yakın kimseler diyorlar ki; Bu makul ve olağan bir toplantı değil bu bi paralel toplantıdır.

Burada mevcut grup başkanı var milletvekilleri var dolayısıyla CHP genel merkezinden ayrı bir toplantı yapılıyor paralel bir toplantı yapılıyor

Buradakilerin yönetimden istifası bile istenebilir.

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