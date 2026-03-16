İsmail Nacar’dan ilginç İlber Ortaylı yorumu: Allah O'nu ameline göre yargılasın

Eserleri ve tarihe getirdiği özgün yorumuyla genç nesillere tarihi sevdiren isimler arasında gösterilen Ortaylı’nın ardından her kesimden onu tanıyanlardan çeşitli yorumlar da gelmeye devam ediyor.

O'NUNLA KISA BİR ‘RESMİ TARİH’ SOHBETİMİZ OLMUŞTU”

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar da İlber Ortaylı'yla tanışmasını ve yaptıkları sohbeti aktararak şunları söyledi: “1998 yılında, Ankara'da tesadüfen karşılaşmıştım. Katıldığım televizyon programlarını takip ettiğini söyleyerek, beni, ‘Aaa... okuldaşım’ ifadesiyle karşılamıştı. Bu ‘okuldaşım’ ifadesinden anladım ki, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nde tarih okuduğumu da biliyor. İşte bundan da cesaret alarak O'nunla kısa bir ‘resmi tarih’ sohbetimiz olmuştu”

“TOYNBEE BU MESLEKTAŞINI ‘NE ŞİŞ YANSIN NE KEBAP’ DİYE TARİF EDERDİ”

Nacar, merhum Ortaylı ile yaptıkları sohbetin devamını şu sözlerle aktardı: “Başta M. Kemal'in "Medeni Bilgiler" kitabı olmak üzere temel kaynakları referans göstererek, Cumhuriyet döneminde yapılan inkılapların, toplumu İslamî değerler ile tarihsel hafızasından uzaklaştırdığını söyledim ve kendisinden bu döneme eleştirel bir yaklaşım getirmesini rica etmiştim. Bunun üzerine bana, ‘Bu söylediklerine itirazım yok. Gazi, pozitivizmin de egemen olduğu o tarihlerde batılı yaşam biçimini tercih etmiş. Bunu tartışmaya açarsak, yeni handikaplara sebep oluruz’ demişti. Hoca vefat edince, bazı sevenleri, O'nun hakkında ne düşündüğümü soruyorlar. Bence, şahsiyetli duruşuyla bilinen ünlü İngiliz tarih felsefecisi Arnold J. Toynbee, eğer sağ olsaydı, bu meslektaşını ‘ne şiş yansın ne kebap’ felsefesiyle tarif ederdi. Benim diyeceğim ise, ‘Allah O'nu ameline göre yargılasın’ olur”