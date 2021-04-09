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Siyaset İsmail Küçükkaya’ya canlı yayında açıkladı! Meral Akşener amirallere neden zevzek dedi?
Siyaset

İsmail Küçükkaya’ya canlı yayında açıkladı! Meral Akşener amirallere neden zevzek dedi?

ABD beslemeli FOX TV’nin sunucusu İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bildirici amirallere neden zevzek dediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 12:53:00 -

İlk açıklamasına bildirici amirallere 'zevzek' yakıştırması yapan Akşener, neden bu ifadeyi kullandığını açıkladı.

Bugün de İyi Parti lideri Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının konuğu oldu. Akşener gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Zevzeklik demek gevezelik demek''

Akşener, "Bugün de diyorum ki bu bildiri yanlıştır. Bildirinin saati yanlıştır. Tavrı yanlıştır. İçinde iktidara parmak sallayacak durum yanlıştır. Ben bu konuyu çok da ciddiye almamamız gerektiğini ifade ederek bu bildiri için zevzeklik dedim. Zevzeklik, gevezelik demektir. AK Parti ile mücadelenin gereği demokratik olarak siyasi zeminde sürdürülmeli. Recep Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin bu görüş bana uygun değil. Ben bu tutuma karşıyım. Milli iradenin muhattabı siyasettir’’ dedi.

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