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Sosyal Medya İsmail Küçükkaya sosyal medyada alay konusu oldu
Sosyal Medya

İsmail Küçükkaya sosyal medyada alay konusu oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-01 15:58:00 - 2023-12-01 16:11:17

Beşiktaş'ta pazar günkü başkanlık seçimi öncesi adaylardan Serdal Adalı'nın konuk olduğu canlı yayında İsmail Küçükkaya yaptığı tahmin sosyal medyada alay konusu oldu.

Hasan Arat'la birlikte başkanlık için yarışan Serdal Adalı, Halk TV’de Yeni Bir Sabah programında İsmail Küçükkaya’nın sorularını cevapladı.

Serdal Adalı, "Ne zaman Beşiktaş’ın bir ihtiyacı oldu, ben her zaman geldim, elimi taşın altına koydum" derken şu ifadeleri kullandı:

Gayrimenkul projesini çok çabuk hayata geçirmemiz lazım. 400 dönümlük araziyi ben ve yönetim kurulu adaylarımız cebimizden karşılayacağız.

Süper Kupa’nın Türkiye’de oynanmasını istiyorum. 100. yılda burada olması önemli.

Rıza Çalımbay ile devam edeceğiz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş formasının ağırlığını, mevcut takımdaki arkadaşlara birilerinin anlatması lazım.

İsmail alay konusu oldu

Program sonunda yorum yapan sunucu İsmail Küçükkaya canlı yayında iki adaylı Beşiktaş başkanlık seçimlerinde kimin kazanacağını da ilginç bir şekilde açıkladı.

Küçükkaya'nın, "Şimdi gözlemlerim doğruysa; Hasan Arat da kazanabilir. Serdal Adalı da kazanabilir" yorumu sosyal medyada alay konusu oldu.

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