İsmail Kılıçarslan'dan Alparslan Kuytul çıkışı!

Yazar İsmail Kılıçarslan, bugünkü yazısında Adana Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturmada tutuklanan Alparslan Kuytul ile ilgili olarak "Dosyadaki mevcut suçlamalarla Alparslan Kuytul’u hapiste tutmanın adaletle ilgisi yoktur" ifadelerini kullandı.

İsmail Kılıçarslan, Alparslan Kuytul'un tutuklu bulunmasına ilişkin şu ifadelerini kullandı:

Hem dava dosyasını inceledim hem de Kuytul’un tutukluğu sona erdikten sonra tekrar tutuklanmasını dikkatle takip ettim. Bana göre şudur: Eğer hukuk makamlarının elinde bizim bilmediğimiz bir delil, bir suçlama yoksa dosyadaki mevcut suçlamalarla Kuytul’u hapiste tutmanın adaletle ilgisi yoktur. Yok eğer bizim bilmediğimiz bir şey varsa devletin de hukuki makamların da bunları kamuoyu ile paylaşması elzemdir. Söylendiği gibi “örgütsel yapılanma, terör propagandası, dış güçlerle işbirliği v.b” var ise boşuna üzülmeyelim. Eğer bunlar sabit değilse “hapiste olmaması gereken bir adamın hapiste olması” yüzünden de boşuna üzülmeyelim.