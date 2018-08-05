İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den istediği isim!

UEFA kadrosuna dahil edilmeyen İsmail Köybaşı'na yeni bir talip çıktı.



Daha önce Konyaspor ve Göztepe'nin istediği İsmail için Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ankaragücü devrede.



Başkent ekibinin hocası İsmail Kartal, Köybaşı'nın transferi konusunda yönetime rapor verdi.



Sakatlık sürecinde formasını tamamen Hasan Ali'ye kaptıran İsmail Köybaşı'nın önceliği Fenerbahçe'de kalıp, forma rekabetinde bulunmak.