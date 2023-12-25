İsmail Kartal'dan penaltı iddiasına cevap

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Galatasaray'la golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Galatasaraylı futbolcuların kendilerini yere atarak hızlarını kesmeye çalıştıklarını söyledi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, derbiye iyi hazırlandıklarını belirtti.

İlk yarıya ofansif oyuncularla başladıklarını, erken bir golle öne geçerek maçı koparmak istediklerini vurgulayan Kartal, "Ama ilk devrede istediklerimiz olmadı. Müdahale edip oyunu dengeledik. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakip takım oyuncuları kendilerini yere atıp zaman geçirerek hızımızı kesmeye çalıştılar. Maçın sonunda baktık, topun oyunda kalma süresi 43 dakika. Ligin ortalamasının altında. Hakemin oyunu devam ettirmesini beklerdik. Rakibimiz kendini yere atarak bizim hızımızı kesme planı yapmış." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a penaltı cevabı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maçın ardından Icardi'nin pozisyonunun penaltı olduğunu söylemesine değinen İsmail Kartal, şöyle devam etti:

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"Rakip takımın hocası penaltı verilmedi diyor. Biz baktık, penaltı yoktu. Ama rakip takımdan Boey atılması lazım, Torreira'nın atılması lazım, neden atılmadı? Bizim oyunculara kolay kartlar gösterilirken rakibe gösterilmedi. Kazanamadık, belki pozisyon bulamadık ama bulduğumuz pozisyonları da değerlendiremedik. Biz önümüze bakıyoruz. Lig uzun bir maraton. Bu akşam berabere kaldık. Kazanamıyorsan, kaybetmeyeceksin. Kazanmaya yakın olan taraf bizdik ama olmadı. Taraftarlara 3 puan vermek istiyorduk ama olmadı. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha farklı olacak."

Ligde iki takımın da taktik maçına çıktığını, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali'nde durumun daha farklı olacağını dile getiren İsmail Kartal, kupada Fred'in de forma giyeceğinin altını çizerek "Fred bizim için çok önemli bir oyuncu. Oradaki maç tek maç olduğu için stratejimiz farklı olacak. Bugün de kazanmayı çok istedik." diye konuştu.

"İkinci yarıda İsmail girince oyun üstünlüğünü aldık"

Galatasaray karşısına kazanmak için çıktıklarını sözlerine ekleyen Kartal, "Bugün 2 puan kaybettik mi, 1 puan aldık mı, bunu zaman gösterecek. Bazen kazanacağınız bir maçı kaybettiğiniz zaman daha kötü olur. İki takım da puanları paylaştı. Hala lideriz ve önümüze bakıyoruz." açıklamasını yaptı.

Fred'in yokluğunda 8 numara bölgesinde İrfan Can Kahveci'yi tercih etmesi hakkında da konuşan Kartal, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İrfan Can Kahveci'nin 8 numara pozisyonunda olması, Fred'in yokluğunda benim tercihimdi. Kendisiyle de konuştum "Yapabilirim hocam." dedi. İlk yarıda erken bir golle maçı koparmak istemiştik ama orada biraz yumuşak kaldık. İkinci yarıda İsmail girince oyun üstünlüğünü aldık. Pozisyonlar da bulduk ama maç berabere bitti."

Galatasaray'a karşı ilk yarıda baskılı oyunu tercih etmediklerini de sözlerine ekleyen Kartal, özellikle Muslera'nın top tutan bir kaleci olduğunu, bu durumun da rakipte bir stoperi boşa çıkarabileceğini belirtti.

İkinci yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ancak golü bulamadıklarını vurgulayan Kartal, maçı tek forvetle tamamlamaları hakkında ise, "Çift forvete dönmek için elinizdeki oyuncuların bazılarının, istediğiniz gibi sahada performans göstermemesiyle gerekir. Ama Szymanski, Dzeko gayet iyi performans gösterdi. King girdi oyuna. 5 tane hücumcu varken biraz sabrettik." ifadelerini kullandı.