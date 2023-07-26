İsmail Kartal'a büyük destek

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine geri dönen İsmail Kartal'a sarı-lacivertli taraftarlardan büyük destek geldi.

İsmail Kartal'a destek oldular

Sarı-lacivertli tribünler, sezonun ilk iç saha maçı olan Zimbru karşılaşmasında Kartal'a destek verdi ve deneyimli teknik adam lehine tezahüratlarda bulundu. Kartal, kendisine yapılan tezahüratların ardından tribünlere sevgi gösterisinde bulundu.

"Bu camia her şeyin en güzeline layık"

Deneyimli çalıştırıcı maç önünde yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız varsa biz varız. Taraftarlarımızın ne istediğini ben çok iyi biliyorum. Oyuncularıma bunu sürekli aşılıyorum. Çubuklu formayı giyen futbolcu, en iyi futbolcudur. Bu formayla çıkan takım, en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layık" dedi.

"Bu sezon herkes görecek"

Fenerbahçe'nin bu sezon çok başka olacağını vurgulayan Kartal, "Taraftara layık olmak için futbolcularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu sezon herkes görecek. Taraftarlarımız ile birlikte muhteşem bir sezon geçireceğiz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO