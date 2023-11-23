İsmail Kartal raporunu yönetime sundu! 5 ismin biletini kesti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, gelecek planlarında yer almayan 5 ismin biletini kesti.

İşte o futbolcular ve son durumları:

LUAN PERES

F.Bahçe, sezon başında Avrupa eleme maçlarında sakatlanan Luan Peres'le yollarını ayıracak.

Bu sezon 3 maçta forma giyebilen Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz sezon da sakatlanarak uzun süre forma giyememişti.

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Dizinden ameliyat olan 29 yaşındaki futbolcunun sezonu kapattığı iddia edilmişti. Yabancı kontenjanında yer açmak için Luan Peres'le yolların ayrılabileceği öğrenildi.

F.Bahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Luan Peres'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

LINCOLN HENRIQUE

F.Bahçe'de Avrupa listesine yazılmayan Lincoln Henrique, bu sezon hiçbir maçta forma giyemedi.

25 yaşındaki oyuncunun uzun süren sakatlığının ardından aralık ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Yabancı kontenjanından dolayı Brezilyalı yıldızın fiziksel açıdan hazır hale gelmesi için başka bir takıma kiralanması planlanıyor.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lincoln'ün güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

JOSHUA KING

F.Bahçe'ye geldiği günden bu yana inişli çıkışlı performans gösteren Joshua King, gelecek planlarında yer almıyor.

Sakatlıklarıyla gündeme gelen Norveçli golcünün ayrılması için kolaylık sağlanacak ve yerine en az bir transfer yapılacak.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldızın güncel piyasa değeri ise 4.1 milyon Euro...

MIHA ZAJC

Sezon başında sözleşmesi uzatılan Miha Zajc, özellikle Fred'in yokluğunda orta sahada daha fazla şans buldu.

Sloven yıldız buna karşın kendisinden istenen performansı sahaya yansıtamadı.

29 yaşındaki oyuncunun takımdan gönderilmesi ve bu bölgeye takviye yapılması planlanıyor.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Sloven orta sahanın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

RYAN KENT

Sezon başında bonservissiz bir şekilde F.Bahçe'ye gelen Ryan Kent, sarı-lacivertlilerde istediği süreyi alamadı.

İngiliz yıldızın daha fazla forma giymek için takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Bu durumda Kanarya, 27 yaşındaki oyuncuyu başka bir takıma kiralayabilir.

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Ryan Kent'in güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro...

F.Bahçe bu hamlelerinde başarılı olursa hem maaş bütçesinde yer açacak hem de yabancı sayısını 12'ye indirerek kontenjanı boşaltmış olacak.





