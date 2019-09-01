0553 313 94 23

İsmail Kartal: “Oyun planımızı sahaya yansıttık”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbul’da istedikleri oyun planını sahaya yansıttıklarını belirterek, “Oyun planımız tuttu.

01 Eylül 2019 Pazar 01:00
İsmail Kartal: “Oyun planımızı sahaya yansıttık”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbul’da istedikleri oyun planını sahaya yansıttıklarını belirterek, “Oyun planımız tuttu. Kazanabilirdik ama olmadı. Oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum” dedi.


Süper Lig’in 3.haftasında Çaykur Rizespor, konuk olduğu İstanbul deplasmanında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak bir puan aldı. Maç sonu Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu. Takımının oynadığı oyundan memnun olduğunu belirten Kartal, “Hafta başından beri rakibi iyi analiz ettik. Topu Beşiktaş’a vererek doğru savunmaya yapmak için buraya geldik. Abdullah Avcı’nın pas oyunun ile yeni bir sistem ile oynadığını Caner Erkin’i merkeze çekerek sürekli hücum eden bir felsefeleri var. Biz de bu oyuna karşı doğru pozisyon üretip ve doğru savunma yaparak hızlı sonuç almak istedik. Böyle bir stattan en fazla bizim gibi Anadolu takımla 3-4 pozisyonlara girer. Biz de bunları üretip değerlendirmek istedik. Planımız tutu. Bir gol attık bir direkten dönen topumuz var. Beşiktaş da kazanabilirdi. Baskılı oynadılar. Aynı baskıyı geçen hafta Göztepe’ye yaptılar ve 3-0 kazandılar” dedi.



“Oyun felsefemizi sahaya yansıttık”


Yeni bir takım olduklarını ve buna rağmen iyi mücadele ettiklerini söyleyen Kartal, “Yeni bir takımız. Bugün bazı oyuncular ilk defa saha içinde tanıştı. Oyunun felsefesini iyi yansıttılar sahaya. Sürekli üreten, öne doğru giden bir oyunla geçen hafta Sivas’ı yendik. Yeni bir takımla bugün iyi bir mücadele ederek bir puan aldık. Kazanabilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve Beşiktaş’a da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



“Topladığımız 7 puan da haklı puanlar”


3 haftada haklı puanlar topladıklarını söyleyen Kartal, “Hala eksiklerimiz var. İki oyuncuyla görüşmelerimiz sürüyor. Biraz daha oyunumuzu geliştirmemiz ve top tutmamız gerekiyor. Bize faydalı olacağına inandığımız isimleri de alırsak daha faydalı bir takım olacağız. Çok iyi çalışıyoruz. Aldığımız 7 puan çok haklı puanlardı. Bu sene iyi futbol oynayan, iyi mücadele den ve gücünü hissettiren bir sezon geçirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 01:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Pakdemirli'den balıkçılara "vira bismillah" telefonu
    1. Bakan Pakdemirli'den balıkçılara "vira..
    2. ABD'nin özel kuvvetler askeri..
    3. Tarihi Karadede Panayırı renkli..
    4. Ali Babacan için Çankaya’da ofis tutuldu
    5. 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik..
    6. İsmail Kartal: “Oyun planımızı sahaya..
    7. Maçın ardından
    8. Oğulcan Çağlayan: "Umarım gelişen..
    9. Maçın ardından
    10. Karadenizli balıkçılar ‘Vira..
    11. Maçın ardından
    12. Başkan Yüksel, Muharrem Ayı’nın ilk..
    13. Maçın ardından
    14. Haydi rastgele
    15. ABD İdlib'de muhalifleri vurdu! Çok..
    16. Hasan Kartal: "Takımın mücadelesinden..
    17. Demokrat adaylar Müslüman zirvesinde
    18. Maçın ardından
    19. Karadenizli balıkçılar "vira..
    20. Yön değiştiren Dorian kasırgası kuzeye..
    21. Maçın ardından
    22. TFF 1. Lig: Altay: 1 - Balıkesirspor: 0
    23. Hizbullah'tan İsrail'in gönderdiği..
    24. İtalya'da haftanın maçı Juventus'un
    25. TFF 1. Lig: Akhisarspor: 0 -..
    26. Hastaneden kaçtı, hastanede yakalandı
    27. Beşiktaş'ta puan kayıpları devam ediyor
    28. GÜNDEM ÖZETİ / 1 Eylül 2019
    29. Venezuela'dan Kolombiya'ya..
    30. Adam Stackhowiak üçüncü penaltısını..
    Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri'de ürettiler
    Çin'den ithal ediliyordu, Kayseri'de ürettiler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Bakan'dan kritik açıklama! Tarihi dönüşüm başlıyor
    Bakan'dan kritik açıklama! Tarihi dönüşüm başlıyor

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    AK Partili 2 vekil safını seçti! 'Yeni parti' açıklaması
    AK Partili 2 vekil safını seçti! 'Yeni parti' açıklaması