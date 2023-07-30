İsmail Kartal kararını verdi! Tüm Türkiye'ye duyuruldu: Bu nasıl iş böyle...

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ın kulüpteki geleceği hakkında sıcak gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü İsmail Kartal, milli futbolcunun kulüpte kalmasını istedi.

Fenerbahçe'de kaleci pozisyonu için uzun süredir belirsizlik devam ediyordu. Dominik Livakovic'i transfer edip ardından Altay Bayındır'ı elden çıkarmak isteyen sarı-lacivertli kulüp, Hırvat kalecinin transferinde mutlu sona ulaşamayınca karar değiştirdi. Akşam'a göre;

Fenerbahçe yönetiminin uzun süre yabancı bir transfer etmek istemesi ve Dominik Livakovic ile görüşmelerde bulunması nedeni ile takımdan ayrılmak isteyen Altay Bayındır, yönetim ile yaptığı görüşme sonrası karar değiştirdi.

Fenerbahçe yönetimi, milli kaleci ile görüşmesinde "Kaleci transferinden vazgeçtik ve önümüzdeki yıl da kaleyi senin korumanı istiyoruz." dedi. Tecrübeli kaleci, bunun üzerine Fenerbahçe yönetiminin bu teklifini kabul etti.

Fenerbahçe'de 3. kez teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, yabancı sınırı nedeni ile kaleci pozisyonunda yerli oyuncu kullanmak istedi. İsmail Kartal yönetime "Altay'ın bu yıl da kaleyi korumasını istiyorum, yabancı sınırı nedeni ile yabancı kaleci transferinden vazgeçelim." dediği öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Deneyimli kaleci Fenerbahçe forması ile tüm kulvarlarda 141 maça çıkarken kalesinde 160 gol gördü. Milli kaleci 42 maçta kalesini gole kapamayı başardı.