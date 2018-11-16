İsmail Kahraman: Bir ülkenin haritadan silinmesini önledik

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Kahraman, Valiliği ziyaret ederek, Vali Hulusi Şahin ile görüştü. Kahraman, daha sonra Batman Üniversitesince kendisi için düzenlenen, fahri doktora ve berat törenine katıldı.

Üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Kahraman, "Şahsım için son derece önemli ve onur verici bir gün." diye konuştu.

"Oyunlara gelmeyeceğiz"

Kahraman, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin Türkiye'yi yıkma çabası olduğunu belirtti.

"15 Temmuz hadisesi bölme ötesi, yıkma hadisesiydi. O gece bir başka geceydi. Cumhurbaşkanı, Başbakanla görüşemiyorduk. Bir taraftan F16'lar uçuyordu. Alttan uçuşlar var, tanklar yürüyor, helikopterlerden ateşler açılıyor. Köprüye tankların girdiğini televizyondan izledim. 1960'tan bu yana darbeleri gördüm, 15 Temmuz 17'ncisiydi ama hamdolsun atlattık" diyen Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız milletin, Başbakan hükümetin başına geçti. Ben ise Meclisi açtım. TBMM koruma müdürü, genel sekreteri, özel kalemi, 'Sen lazımsın, 3 yer tespit ettik, sizi saklayacağız.' dediler. Ben ise 'Kaptanlar gemileri terk etmez, ben fare değilim.' diyerek Meclisi açtım. Bu sırada helikopterlerden bombalar atılmaya başlandı. O akşam o direniş olmasaydı, DEAŞ'istan, Ermenistan, Kürdistan Türkiye paramparçaydı. Birbirimizden habersiz bütün millet ayağa kalktı ve bir ülkenin haritadan silinmesini önledik."

Onlarca kişinin o gece şehit düştüğünü belirten Kahraman, "Bölünmeyeceğiz, bölemeyecekler. Biz inanmış insanlarız. Önümüzü kesmeye çalışıyorlar ama oyunlara gelmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, İsmail Kahraman'a fahri doktora tevdi edilecek olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

"Sayın Kahraman, terbiye konusunda çok çabalar sarf etmiştir." ifadesini kullanan Şahin, 15 Temmuz gecesi Meclis'in ikinci kurtuluş mücadelesini verdiğini aktardı.

"TBMM'nin ikinci kez gazi olmasını sağladınız"

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, 2007 yılında kurulan üniversitenin her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini söyledi.

Durmuş, "Batman Üniversitesi olarak TBMM'nin ikinci kez gazi olmasını sağlamasından dolayı Kahraman'a fahri doktora unvanı vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hain darbe girişimine karşı TBMM'nin ikinci kez gazi olmasını sağladınız. Ülkenin milli menfaatlerinin korunmasında gösterdiğiniz gayretlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tören sonunda Vali Şahin ve Rektör Prof. Dr. Durmuş tarafından Kahraman'a fahri doktora diploması takdim edildi.

Kahraman, daha sonra Türkiye Petrolleri Bölge Müdürü Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.