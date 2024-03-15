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Gündem İsmail Hünerlice Hoca'dan çok sert karşılık! 'Allah bizi beyinsizlerden muhafaza eylesin'
Gündem

İsmail Hünerlice Hoca'dan çok sert karşılık! 'Allah bizi beyinsizlerden muhafaza eylesin'

Yeniakit Publisher
2024-03-15 04:30:00 -

İsmail Hünerlice Hoca, iktidarı "İsrail ile ticaret" iddiasıyla hedef alanlara tepki göstermişti. Bazı basın organları tarafından hedefe konan Hünerlice Hoca, kendisini eleştirenlere bir kez daha seslendi.

İsmail Hünerlice Hoca, iktidarı İsrail'e ticaret gemileri gönderme hususunda hedef alanlara verdiği cevabında, "Orada 7 milyon Filistinli yaşıyor. Vatandaşın bir suçu yok. İnsanlar açlıktan mı ölsün? Ben bu ticarete karşı değilim. Silah göndermiş olsa o tartışılır." ifadesini kullanmıştı.

Bugün de yeni bir açıklamada bulunan İsmail Hünerlice Hoca, şu ifadeleri kullandı:

Ne kadar vahşet olursa olsun; bebe, nene, dede düşünülür. Savaş bile olsa onlara erzak veya başka şeyler gönderilir. Şu anda Filistin'e gidecek olan mallar maalesef İsrail hududundan geçiyor. Adamsan oradaki mazlumlara selameti sen tesis et, ondan sonra konuşalım. Eleştiriden başka bir şey yok. Allah; böyle hadsiz ve densizlerle beyinsizlerden de bizi muhafaza eylesin.

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