İsmail Haniye, Tahran ziyareti sonrası Türkiye’ye gelip Meclis’te konuşacaktı

Hamas Lideri İsmail Heniyye, bu sabah İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Hamas, suikast sonrası yaptığı açıklamada, saldırının arkasında İsrail olduğunu belirtti.

Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesine Türkiye'den tepkiler gelmeye başladı.

İLK TEPKİ DIŞİŞLERİ'NDEN GELDİ

İlk olarak Dışişleri Bakanlığı Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesini kınadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu saldırının Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşıdığına dikkat çekildi.

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Türkiye'den gelen ilk tepkilerin ardından dikkat çeken detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

TÜRKİYE'YE GELECEKTİ

İsmail Heniyye'nin, Türkiye'nin daveti üzerine Tahran ziyareti sonrası Ankara'ya gelmesi bekleniyordu.

MECLİS'TE KONUŞMASI BEKLENİYORDU

Heniyye, ziyaretleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir konuşmada gerçekleştirecekti.

Paylaşılan bilgilere göre, konuşma için TBMM'de hazırlıkların yapıldığı da belirtildi.

ABBAS TÜRKİYE'YE GELMEDİ

Benzer bir davet Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a gitmiş ancak Abbas çeşitli bahaneler öne sürerek davete olumsuz yanıt vermişti.

ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ

Abbas'ın bu tavrına ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi.

"ÖZÜR DİLEMESİ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, bakalım gelebilecek mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Bu tepkinin ardından Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Abbas’ın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.