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Gündem İsmail Hakkı Pekin'den açıklama: Türkiye'de suikast planı var
Gündem

İsmail Hakkı Pekin'den açıklama: Türkiye'de suikast planı var

Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de suikast planları yaptığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 10:57:00 -
İsmail Hakkı Pekin'den açıklama: Türkiye'de suikast planı var

Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Ulusal Kanal'da Deniz Adalı'nın sunduğu Odak Noktası programına konuk oldu.

İsmail Hakkı Pekin, ABD'nin Türkiye'de suikast hazırlığında olduğunu iddia etti.

Pekin konuya ilişkin, “Devletin elinde istihbarat var, gerekli hazırlığı yapıyor” İfadelerini kullanması dikkat çekti.

Pekin, “Suikast planlarında kimler var” sorusuna şu şekilde cevap verdi:

“Türkiye'de toplumun sinir uçları var, kanaat önderleri var. O kanaat önderlerine suikast yaparsanız toplum ister istemez devlete tepki gösterir.”

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Yorumlar

zaten it kopuk kuklalariyla itibar suikasti yapiyorlar

.......
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