0553 313 94 23

İsmail Hakkı Durdu turnuvası tüm hızıyla devam ediyor

Perşembe Belediyespor’un merhum Başkanı İsmail Hakkı Durdu anısına bu yıl ikincisi düzenlenen ve 23 Haziran’da başlayan futbol turnuvasında 2 hafta geride kaldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
İsmail Hakkı Durdu turnuvası tüm hızıyla devam ediyor

Perşembe Belediyespor’un merhum Başkanı İsmail Hakkı Durdu anısına bu yıl ikincisi düzenlenen ve 23 Haziran’da başlayan futbol turnuvasında 2 hafta geride kaldı.


15 takımın katıldığı turnuvada çekilen kura sonucu her grupta 5 takım olmak üzere (A, B ve C) 3 grup oluşturuldu. Turnuvanın tüm maçları takımların isteği doğrultusunda her hafta Pazar günü oynanma kararı alındı. Müsabakalar hava şartlarından dolayı 35’er dakikalık 2 devre üzerinden yapılıyor. Turnuvada şampiyon olan takıma 3.500 TL ve kupa, ikinci olan takıma 1.000 TL ve kupa , üçüncü olan takıma da kupa verilecek. Ayrıca turnuvanın en iyi kalecisine ve gol kralına da ödül verilecek. Zonguldak, Bartın ve Karabük illerindeki 1’nci amatör ve süper amatör liglerde futbol oynayan futbolcular da turnuvadaki takımlarda yer alıyor.


Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam turnuva ile ilgili olarak şunları söyledi, “Perşembe Belediyespor’un merhum Başkanı İsmail Hakkı Durdu anısına birincisi geçen yıl gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisini düzenlenen futbol turnuvasını bundan sonra geleneksel hale getireceğiz. Yaz aylarında beldemizin sosyal, kültürel, sportif yaşamını renklendirmek, bölgemizdeki sporseverlere futbol heyecanını yaşatmak, kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını istediğimiz gençleri spora yönlendirmek amacıyla düzenlediğimiz turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyor, centilmence maçlar oynanmasını temenni ederken, tüm sporseverleri de maçları izlemek üzere Perşembe Şehir Stadımıza davet ediyorum” dedi.


Gruplarda oynanan maçların ardından A Grubunda Koramanlarspor, B Grubunda Ekotekstilspor, C grubunda ise Muharremşahspor rakiplerini mağlup edip 3’er puan alarak liderliğe yerleştiler. Turnuvanın üçüncü hafta maçları 7 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Döviz kurları
    1. Döviz kurları
    2. Amcasını öldürüp cesedini parçalayan..
    3. Gölcük’te otomobilin çarptığı anne ve..
    4. Beşiktaş’ta flaş gelişme! Ligden..
    5. Bunu yapanlar insan olamaz! Ağzını..
    6. Siirtli arıcılar "propolis" üretimine..
    7. Kediye çarpmamak için takla attı: 1..
    8. Bölgesel İşbirliği Toplantısı
    9. Kadoil, Gaziantep’te akaryakıtta yüzde..
    10. Bingöl’deki tefeci operasyonunda 3..
    11. Felç edici çaresizlik! Bu toplumun..
    12. "Hayde bre koç yiğitler"
    13. 5 sterline alınan satranç taşı 735 bin..
    14. Ruhani tarih verip dünyaya ilan etti!..
    15. Dağcılar 40 metrelik falezleri çöpten..
    16. Başkan Özcan, OSB başkanlığına yeniden..
    17. Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor..
    18. Başkan Akın Turgutlu için projeleri..
    19. ‘Yolumuzu Aydınlatan Kandiller’..
    20. Sözleşmeli sağlık personeli alımı..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz