İsmail Hakkı Bursevi Kur’an Kursu Yeni Binasına Kavuşuyor

HASAN ÖZAN BURSA

Bursa’nın gönül sultanlarından İsmail Hakkı Bursevi’nin Tuzpazarı’ndaki türbesi ve aynı ismi taşıyan caminin avlusunda yer alan Kur’an kursunun yeni binasının temeli dualarla atıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mübarek bir günde hayırlı bir hizmete başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. İsmail Hakkı Tekke Kur’an Kursu’nun Bursa için çok önemli bir mekan olduğunu ifade eden Başkan Dündar, “Burası Kur’an-ı Kerim’i kıyamete kadar yaşatacak hafızların yetiştiği bir mekan. Ramazan arifesinde alın terimizin olacağı bir Kur’an Kursu inşa etmek için düzenlenen temel atma töreninde bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Allah bu mutluluğumuzu daim etsin” diye konuştu.