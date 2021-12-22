İsmail Demir'den MİLGEM müjdesi!
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Mavi Vatan'a 3 yeni MİLGEM'in daha geleceğinin müjdesini vererek, "MİLGEM 6, 7 ve 8'inci gemileri için ihale sürecini başlattık." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MİLGEM projesi kapsamında gelecek olacak 3 yeni geminin müjdesini verdi.
İsmail Demir, "Mavi Vatan'a 3 yeni MİLGEM geliyor! MİLGEM 6, 7 ve 8'inci gemileri için ihale sürecini başlattık. Yerlilik oranı çok daha yüksek gemilerimizle ordumuzun gücüne güç katacağız." açıklamasında bulundu.