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Gündem İsmail Demir'den MİLGEM müjdesi!
Gündem

İsmail Demir'den MİLGEM müjdesi!

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Mavi Vatan'a 3 yeni MİLGEM'in daha geleceğinin müjdesini vererek, "MİLGEM 6, 7 ve 8'inci gemileri için ihale sürecini başlattık." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 12:05:00 -
İsmail Demir'den MİLGEM müjdesi!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MİLGEM projesi kapsamında gelecek olacak 3 yeni geminin müjdesini verdi.

İsmail Demir, "Mavi Vatan'a 3 yeni MİLGEM geliyor! MİLGEM 6, 7 ve 8'inci gemileri için ihale sürecini başlattık. Yerlilik oranı çok daha yüksek gemilerimizle ordumuzun gücüne güç katacağız." açıklamasında bulundu.

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