  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu!
Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem!
Gerilim dorukta! "Yeni bir tehdit" deyip duyurdu
Ekonomi İsmail Demir: 'Siber Akıncılar' geliyor
Ekonomi

İsmail Demir: 'Siber Akıncılar' geliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin siber güvenlik alanında ilk ve tek lisesi Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, bu okulda yetişecek öğrencilerin aldıkları eğitim ile fark yaratacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 08:57:00 -
İsmail Demir: 'Siber Akıncılar' geliyor

Gelecek için çok önemli bir dönüm noktasında olunduğunu hatırlatan Demir, şu ifadeleri kullandı:“Bu okulda eğitim gören gençler, gelecekleri için çok önemli bir yatırım yapıyorlar. Bu okulu bitirdiğinizde değme üniversite mezunundan çok daha iyi bir durumda olacaksınız. Yetenekli ve aranılan elemanlar olacaksınız. Türkiye’nin siber akıncıları olarak yeni akınları yapacaksınız. Belki 20 sene önce aklımıza gelmeyen şeyleri konuşuyoruz. Bir ülkenin savunması çok yönlü bir kavramdır. Bunun başında da siber güvenlik geliyor. Siber akıncılarımıza gerekli teçhizatı ve eğitimi verecek yapıyı burada kuruyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay