İsmail Demir: 'Siber Akıncılar' geliyor

Gelecek için çok önemli bir dönüm noktasında olunduğunu hatırlatan Demir, şu ifadeleri kullandı:“Bu okulda eğitim gören gençler, gelecekleri için çok önemli bir yatırım yapıyorlar. Bu okulu bitirdiğinizde değme üniversite mezunundan çok daha iyi bir durumda olacaksınız. Yetenekli ve aranılan elemanlar olacaksınız. Türkiye’nin siber akıncıları olarak yeni akınları yapacaksınız. Belki 20 sene önce aklımıza gelmeyen şeyleri konuşuyoruz. Bir ülkenin savunması çok yönlü bir kavramdır. Bunun başında da siber güvenlik geliyor. Siber akıncılarımıza gerekli teçhizatı ve eğitimi verecek yapıyı burada kuruyoruz.”