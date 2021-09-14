İsmail Demir: 'Siber Akıncılar' geliyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin siber güvenlik alanında ilk ve tek lisesi Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, bu okulda yetişecek öğrencilerin aldıkları eğitim ile fark yaratacaklarını söyledi.
Gelecek için çok önemli bir dönüm noktasında olunduğunu hatırlatan Demir, şu ifadeleri kullandı:“Bu okulda eğitim gören gençler, gelecekleri için çok önemli bir yatırım yapıyorlar. Bu okulu bitirdiğinizde değme üniversite mezunundan çok daha iyi bir durumda olacaksınız. Yetenekli ve aranılan elemanlar olacaksınız. Türkiye’nin siber akıncıları olarak yeni akınları yapacaksınız. Belki 20 sene önce aklımıza gelmeyen şeyleri konuşuyoruz. Bir ülkenin savunması çok yönlü bir kavramdır. Bunun başında da siber güvenlik geliyor. Siber akıncılarımıza gerekli teçhizatı ve eğitimi verecek yapıyı burada kuruyoruz.”