İsmail Demir müthiş gelişmeyi duyurdu! Teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CATS kameralı yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CATS kameralı yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
Demir yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Semalarmızda hür ve özgür... Baykar üretimi Bayraktar TB2'lerimizden Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yeni teslimatlarımızı yaptık. Ayrıca teslim ettiğimiz SİHA’larda yerli imkanlarla ürettiğimiz CATS kameralarımız kullanıldı. Hayırlı olsun."