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Teknoloji İsmail Demir "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu: Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi
Teknoloji

İsmail Demir "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu: Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 2 adet ANKA SİHA teslim edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 14:25:00 -
İsmail Demir "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu: Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA SİHA'nın teslimatlarının devam ettiğini, bu kapsamda 2 adet ANKA SİHA’nın daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini açıkladı.

"Hayırlı olsun" diyerek duyurdu

Başkan Demir, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ANKA-SİHA teslimatlarımız devam ediyor. Son olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA’mızı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik. Hayırlı olsun."

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