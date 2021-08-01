İsmail Demir "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu: Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA SİHA'nın teslimatlarının devam ettiğini, bu kapsamda 2 adet ANKA SİHA’nın daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini açıkladı.

"Hayırlı olsun" diyerek duyurdu

Başkan Demir, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ANKA-SİHA teslimatlarımız devam ediyor. Son olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA’mızı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik. Hayırlı olsun."