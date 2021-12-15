İsmail Demir duyurdu: ZAHA denize indi

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Kendine verilecek görevleri yerine getirmek için hazırlanıyor" paylaşımıyla duyurdu.

SSB Başkanı İsmail Demir, “Dosta güven düşmana korku salan Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA kendine verilecek görevleri yerine getirmek için hazırlanıyor. Beyaz koyu onay işareti Mayın ve balistik testlerini tamamladı. Akan kumlu kum saati Güvenilirlik ve İdame Edilebilirlik Testine, kara ve deniz sürüşleri ile devam ediyor” ifadelerini kullandı.