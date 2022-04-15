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Teknoloji İsmail Demir duyurdu: Testleri başarıyla sürüyor
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu: Testleri başarıyla sürüyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan Zırhlı Muharebe Araçları'nın modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji ile donatıldığını aktaran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bu kapsamda Modernize ZMA'ya entegre ettiğimiz NEFER insansız kule sisteminin testleri başarıyla sürüyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 22:53:00 - 2022-04-15 22:53:45

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan Zırhlı Muharebe Araçları'nın (ZMA) modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji ile donatıldığını açıkladı.

İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zırhlı Muharebe Araçları Modernizasyonu kapsamında, KKK envanterindeki #ZMA'ları modern silah sistemleri ve yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatıyor, muharebe sahasındaki beka kabiliyeti, durumsal farkındalığı ile vuruş gücü etkinliğini önemli ölçüde artırıyoruz. Bu kapsamda Modernize ZMA'ya entegre ettiğimiz NEFER insansız kule sisteminin testleri başarıyla sürüyor. Modernize ZMA'ları sistem kalifikasyon testlerini tamamladıktan sonra, bu yılın ikinci yarısından itibaren teslim etmeye başlayacağız."

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