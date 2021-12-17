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Teknoloji İsmail Demir duyurdu: Sayı 4'e ulaştı
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu: Sayı 4'e ulaştı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, iki adet "P-72 Deniz Karakol Uçağı"nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 17:07:00 - 2021-12-17 17:08:09

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatanımızın çelik kanatlı bekçilerine yenilerini ekledik. Meltem-3 Projesi kapsamında iki adet P-72 Deniz Karakol Uçağımızı daha DzKK'ya teslim ettik. DzKK’nın stratejik unsuru olarak hizmet eden Deniz Karakol uçaklarımız, ülkemizin gökyüzündeki gücüne güç katıyor" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında bugün tamamlanan kabullerle iki P-72 Deniz Karakol Uçağı daha donanmanın hizmetine girmiş olacak.

10 Aralık 2020'de gerçekleşen ilk Deniz Karakol Uçağı'nın teslimatını takiben bu yıl içinde ilave 3 Deniz Karakol Uçağı ile bir Deniz Genel Maksat Uçağı'nın DzKK'ye teslimatı gerçekleştirildi.

Mavi Vatan için önemli adım

Böylece donanmanın hizmetine giren ve Mavi Vatanın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olan P-72 Deniz Karakol uçaklarının sayısı 4'e ulaştı.

Başkanlık tarafından yürütülen Meltem Projesi kapsamında ana yüklenici İtalyan Leonardo firması, savunma sanayii firmaları TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN ve MİLSOFT firmaları alt yüklenici olarak görev alıyor.

Sayı 12'ye çıkacak

Meltem Projesi kapsamında son iki uçak teslimatının 2022 içinde tamamlanması planlanıyor.

Bu teslimatla Türkiye'nin kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının bulunduğu sularda Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak başarıyla hizmet eden Deniz Karakol uçaklarının sayısı 12'ye ulaşacak.

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