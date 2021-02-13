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Teknoloji İsmail Demir duyurdu: Modernizasyonu tamamlanarak TSK'ya teslim edildi
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu: Modernizasyonu tamamlanarak TSK'ya teslim edildi

TUSAŞ, sekizinci C-130E/B uçağının modernizasyonunu tamamlayarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 12:48:00 -

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından C-130E/B'nin modernizasyon sürecinin anlatıldığı bir video paylaşarak, "Başkanlığımız tarafından yürütülen C-130E/B uçaklarının Aviyonik Modernizasyonu-ERCİYES Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından uluslararası seyrüsefer ihtiyaçlarına uyumlu sistemlerle donatılarak modernizasyonu ve test uçuşları tamamlanan sekizinci uçağımız HvKK'ya teslim edildi" ifadelerini kullandı.

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