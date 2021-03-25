İsmail Demir duyurdu: Milli Muharip Uçak o tarihte göklerde olacak

Savunmada yerlilik oranının son yıllarda atılan adımlarla birlikte yüzde 15'lerden yüzde 70'lere yükseldiğini belirten Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, devam eden projeler hakkında önemli bilgiler verdi.

TCG Anadolu 2022'de envantere girecek

TCG Anadolu savaş gemisinin 2022 yılında envantere gireceğinin müjdesini veren Demir, "Planlanan tarih 2022’nin sonuydu. Bu tarihi de öne çekmek için Cumhurbaşkanımız söz aldı. En geç 2022 garanti. Daha da erkene çekmek istiyoruz. Anadolu gemisi, denizlerde paradigmayı değiştirecek nitelikte. Zırhlılar ve helikopterlerle birlikte üzerinde İHA ve SİHA’ları da taşıyabilecek. Çok amaçlı operasyonlarda kullanılabilecek." diye konuştu.

TCG Anadolu'ya SİHA'ların konuşlandırılacağını açıklayan Demir, dünyada bunu yapabilen başka bir ülke olmadığını belirterek "Anadolu gemimiz bu anlamda dünyada ilk olacak. Cumhurbaşkanımız daha sonraki bir aşamada farklı tipte bir uçak gemisi geliştirilmesi hedefini de ortaya koydu" dedi.

Rusya'dan SU-35 ve SU-57 savaş uçakları satın almanın Türkiye'ye çeşitli zorluklar getireceğini dile getiren Demir şöyle devam etti:

"Bir ara teklif edildi bu uçaklar. Onlara bakıldı. Ama Rus uçaklarının alımına karar vermek mevcut kurgumuzda müthiş bir sistem değiştirmek anlamına gelir. Pilot eğitiminden uçakların idamesine kadar bir dizi alanda değişikliğe gitmek gerekir. Bu işi bu kadar basite indirgememek gerekir. Yani çok zor durumda kalırsanız ‘olmaz’ demiyoruz ama Rus uçağı almanın kendine göre zorlukları var."

Yerli savaş uçağının birim maliyeti

Yerli savaş uçağının birim başı maliyetinin 80 milyon dolar civarında olacağını sözlerine ekleyen Demir şunları kaydetti:

"Bu kategorideki uçaklar 80-100 milyon dolar civarındadır. Rakamı şöyle değerlendirmek gerekir, ilk geliştirdiğimizde ne kadar oldu, belli bir adetlik üretimde ne kadar olacak? Hedefimiz 80 milyon doların da altına çekebilmek."

2025 yılında göklerde olacak

Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ilk prototipinin 2023 yılında hangardan çıkarılacağını aktaran Demir, "İlk uçuşumuzu 2025’e çekmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da uçağın emniyetli şekilde teslim edilebilmesi için çok sayıda test gerekiyor malum. Bu da ilave olarak 4-5 yıl demektir. Konuya yakın olanlar F-35 ve F-22’nin geliştirilme sürecinin ne kadar zaman aldığını, ne zaman envantere girdiğini iyi bilirler" diye konuştu.