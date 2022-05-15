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Teknoloji İsmail Demir duyurdu: Güvenlik güçlerine teslim edildi
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu: Güvenlik güçlerine teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİHA'ların keskin gözü "CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi" kameralarının üretim, entegrasyon ve teslimatlarının devam ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 16:35:00 - 2022-05-15 16:36:25

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CATS kameralarına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

SİHA'ların keskin gözü CATS kameralarının üretimlerini ve bu araçlara entegrasyonlarını sürdürdüklerini belirten Demir, "Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

CATS, hava platformlarının hedefleme, keşif ve gözetleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ASELSAN tarafından milli olarak üretiliyor.

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