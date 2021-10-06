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Teknoloji İsmail Demir 'dünya basınında gündem oldu' deyip açıkladı: 80'e yakın SİHA koyabilirsiniz
Teknoloji

İsmail Demir 'dünya basınında gündem oldu' deyip açıkladı: 80'e yakın SİHA koyabilirsiniz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu gemisine SİHA konulması fikrinin bütün dünyada haber olduğunu ve bu gemiye 80'e yakın SİHA koyulabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 00:38:00 - 2021-10-06 00:40:05

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı canlı yayında İHA ve SİHA teknolojileri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'ların farklı kullanımlarına dikkat çeken Demir, 'Anadolu gemisine SİHA koyacağız dediğimizde bu dünya basınında gündem oldu. Bu da oyun değiştirici bir konsept. Bir uçak gemisinden uçak kaldırdığınızda o uçak kaç saat havada kalabilir? Anadolu tipi bir gemiye 80'e yakın SİHA koyabilirsiniz.' dedi

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