İsmail Demir bombayı patlattı: Şanlı ordumuza hayırlı olsun
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli hava savunma sistemi "HİSAR O"nun son kabul atışında yüksek irtifadaki hedefini başarıyla imha ettiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli hava savunma sistemi "HİSAR O+" hakkında önemli bir bilgi paylaştı.
Savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:
"Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun."
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi'nde, muayene ve kabul atışları kapsamında 24 Aralık 2021'de Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarı ile vuruldu" denildi.