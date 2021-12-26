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Teknoloji İsmail Demir bombayı patlattı: Şanlı ordumuza hayırlı olsun
Teknoloji

İsmail Demir bombayı patlattı: Şanlı ordumuza hayırlı olsun

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli hava savunma sistemi "HİSAR O"nun son kabul atışında yüksek irtifadaki hedefini başarıyla imha ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 14:14:00 - 2021-12-26 14:15:23
İsmail Demir bombayı patlattı: Şanlı ordumuza hayırlı olsun

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli hava savunma sistemi "HİSAR O+" hakkında önemli bir bilgi paylaştı.

Savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun."

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi'nde, muayene ve kabul atışları kapsamında 24 Aralık 2021'de Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarı ile vuruldu" denildi.

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