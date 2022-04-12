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Teknoloji İsmail Demir bizzat duyurdu: Yeni bir kabiliyet daha kazandı
Teknoloji

İsmail Demir bizzat duyurdu: Yeni bir kabiliyet daha kazandı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen ANKA İHA'nın yeni bir kabiliyet daha kazandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 18:38:00 -
İsmail Demir bizzat duyurdu: Yeni bir kabiliyet daha kazandı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının ANKA insansız hava aracına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İHA'lara yeni bir kabiliyet daha kazandırıldığını açıkladı.

Demir, paylaşımında, "Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları DzKK'nın ANKA İHA'sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

 

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