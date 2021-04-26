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Biyografi İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban nereli?
Biyografi

İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban nereli?

İsmail Balaban arama motoru Google üzerinde en çok aranan kişi listesine girmesiyle birlikte, İsmail Balaban’ın hayatı merak edilmeye başlandı. Güreşçi olan İsmail Balaban 2012 yılında Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü ile başlayan güreş kariyerine 2019 yılında Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği ödülünün sahibi oldu. Peki İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban nereli?

Yeniakit Publisher
2021-04-26 09:39:00 -
İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban nereli?

İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya’da dünyaya geldi. Pehlivan olan İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edildi. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen Survivor 2021 yarışmasında "Ünlüler" takımında yer aldı. 2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır.

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