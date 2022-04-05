Ismael’in 3-4-3 sistemi iş yapar mı?

Dün akşam mükemmel bir maç izledik.. Hem seyir zevki çok yüksek hem mücadele yönü üst düzey olan bir derbiye şahitlik yaptığımız için bir sporsever olarak çok mutlu oldum...

Öncelikle şampiyon takım Trabzonspor’un artık kalan 7 haftalık süreçte sadece alacağı sekiz puanla şampiyonluğunu resmen ilan etmesini hepimiz bekliyoruz..

Ve gelelim Trabzonspor karşısında ilk maçına çıkan Valerien Ismael’in oyun aklına... Hakikaten tüm kamuoyunun da şaşkınlıkla izlediği bir Beşiktaş izledik... Trabzonspor yarı sahasında devamlı hırpalayan, özellikle geçtiğimiz sezondaki gibi sazı eline alan Rachid Ghezzal ve arkadaşları bordo-mavili takıma çok zor anlar yaşattılar..

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ