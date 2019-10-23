Islıklamalara dayanamadı! İşte Belhanda’nın taraftara ettiği küfürler Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Real Madrid'i ağırlarken, sahadan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılırken, oyundan alınan Younes Belhanda'nın taraftara küfürleri maça damga vurdu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Real Madrid'i ağırladı. Sarı kırmızılı takım, sahadan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılırken, oyundan alınan Younes Belhanda'nın kendisini ıslıklayan taraftarlara yönelik hareketleri maçın önüne geçti. Real Madrid maçında oyundan çıkarken Galatasaraylı taraftarlarla tartışmaya giren Younes Belhanda'nın kullandığı ifadeler ortaya çıktı. Oyundan çıkarken ıslıklanan ve önce el kol hareketleri ile tepkiye karşılık veren Belhanda, ardından da Fransızca küfür etmeye başladı. 29 yaşındaki oyuncu "O… Ç…. Hepinizin a.... k...." diyerek tribünlere defalarca bağırırken ardından da direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. Taraftarın tepkisini Fatih Terim ve kurmayları durdurmaya çalışırken Hasan Şaş da oyuncunun peşinden soyunma odasına gitti. Şaş, Belhanda ile geri dönerken kulübedeki hali ise Belhanda'yı daha da tepkilerin odağı haline getirdi. Takımın gol aradığı dakikalarda kulübede Belhanda'nın kahkahaları yükselirken etrafındakiler ile şakalaşıp umursamaz tavrını sürdürdü. Eliyle silah işareti yaptı Younes Belhanda, Real Madrid maçında yedek kulübesine gelirken tribünlere yönelik hareketleriyle taraftarları çıldırttı. Faslı futbolcunun eliyle silah işareti yapması da büyük tepki gördü.

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