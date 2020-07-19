İşletmelere e-adisyon kolaylığı geliyor

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik öngören taslak, kamu kurumları ile sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerine sunuldu.

Önemli hizmet

Son dönemde yeni tip Corona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında birçok lokanta ve kafede karekodla ürün seçimi, mobil cihazlarla menü sunumu gibi yeni uygulamalar daha çok kullanılmaya başlandı. Tebliğ taslağında öngörülen uygulamayla da e-adisyon elektronik belgeleri bu cihazlar üzerinden müşterilere sunulabilecek. Söz konusu işletmeler tarafından sunulan hizmetin veya emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen adisyon belgeleri, e-adisyon uygulamasına dahil mükellefler tarafından müşteriden sipariş alınırken, belirlenen asgari bilgileri ihtiva edecek ve belirlenen belge formatında elektronik ortamda düzenlenecek.

Mükelleflere iyi haber

Mükellefler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’na Form Ba ile Form Bs bildirimlerinin kısa sürede verilmesini sağlamak üzere kurumun bilgi sistemlerinde var olan e-fatura ve e-arşiv fatura verilerinden hareketle bilgilerin otomatik oluşturularak mükellefler tarafından onaylanması sağlanacak.