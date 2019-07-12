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İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi hayata geçiyor

’İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi’ Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hayata geçiyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:43
İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi hayata geçiyor

’İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi’ Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hayata geçiyor.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Teklif Çağrısı kapsamında hibe almaya hak kazanan ve Çerkezköy TSO tarafından Drama TSO ile Türkiye Avrupa Vakfı ortaklığında yürütülen ’İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi’ Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hayata geçiyor. 12 ayda tamamlanacak ve 1 milyon TL hibe tutarlı projenin açılış töreni 16 Temmuz 2019 Salı günü Çerkezköy TSO Konferans Salonu’nda saat 14.00’da yapılacak. Proje çalışmaları Çerkezköy’de, Yunanistan’da Drama kentinde, Belçika’da ise Brüksel’de gerçekleştirilecek.


Bu proje ile “Çerkezköy TSO ile Drama TSO arasında karşılıklı bilgi ve anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmak, Türkiye’nin ve Avrupa’nın iş dünyası topluluklarını Türkiye’nin AB geleceği için entegrasyona teşvik etmek, Çerkezköy TSO’nun KOBİ niteliğindeki üyeleri ile Drama TSO’nun KOBİ niteliğindeki üyeleri arasında ticari ilişkiler oluşturmak, Çerkezköy TSO ile Drama TSO arasındaki diyaloğu güçlendirmek, odaların Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde aktif rol oynamalarını teşvik etmek” amaçlanıyor. Bu amaçlar doğrultusunda yapılacak tüm etkinlik ve çalışmalar, bu proje ile Avrupa Birliğinden hak kazanılan 1 milyon TL’lik hibe tutarından karşılanacak.


“Birlikte Yürüyeceğiz, Birlikte Güçleneceğiz” sloganıyla uluslararası arenada da birçok organizasyonun düzenleneceği projenin hedef kitlesini Çerkezköy TSO’nun KOBİ niteliğindeki üyeleri, Çerkezköy TSO personeli, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Trakya Bölgesindeki üniversiteler, bölgedeki diğer STK’lar, ilgili kamu kurumları ve bölge halkı oluşturuyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:43
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