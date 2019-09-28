İşletmeler depreme hazır mı?

Buğra Kardan

Merkez üssü Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki İstanbul depremi ve artçı sarsıntılar; hizmet binaları, fabrikalar, imalathaneler, atölyeler ile dükkânların afetlere karşı dayanıklılığını tartışmaya açtı.

Binalar gözden geçirilsin

Tartışmaları yakından takip eden iş dünyası sivil toplum kuruluşları (STK) da alarma geçti. Üyelerini tek tek arayarak depreme karşı tedbirli olmaya davet eden bu kuruluşlar, şirketlere ise belli periyotlarla “17 Ağustos 1999’da vuku bulan Marmara Depremi’nde 42 bin 902 iş yerinin zarar gördüğünü; ekonomiye 17 milyar liraya yakın fatura çıktığını unutmayın. Binalarınızı vakit kaybetmeden güçlendirin” ikazı yapıyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, yüzlerce insanın çalıştığı yapıları afetlere karşı güvenli kılacak adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Farkındalık oluşturulmalı

Halkı depreme karşı dikkatli olmaya; önlem almaya çağıran Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:

“Devlet vatandaş ve iş dünyasının birlikte deprem farkındalığı oluşturmasına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Özellikle iş dünyamızı onlarca ve yüzlerce insanın çalıştığı binalarımızın, imalathanelerimizin ve fabrikalarımızın depreme dayanıklılığını gözden geçirmeye, varsa eksiklerini giderip devletin açıkladığı standartlara getirmeye davet ediyorum. Devletimizin yapacakları bellidir. Vatandaş ve işletme sahipleri olarak bizim de üzerimize düşenler var. Telafisi mümkün olmayan acılar yaşamadan hemen şimdi gerekenleri yapmaya başlayalım.”

Aman dikkat

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) İnşaat, Yapı Malzemeleri ve Mobilya Sektörü Başkanı Gökhan Özyurt da yeni sanayi bölgeleri ile fabrikaların depreme dayanıklı olduğunu dile getirerek, “Ancak aynı durum eski endüstriyel alanlar yahut imalathaneler için geçerli değil” dedi.

Eski binalar güçlendirilmeli

İmalathanelerin statik hesaplarının yapılması ve kuvvetlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Özyurt, şunları söyledi:

“Malum ülkemizin yüzde 98’i deprem tehdidiyle karşı karşıya. Bu anlayışla konutların yanı sıra şirket binalarını da dönüştürmeli, güçlendirmeliyiz. Eksikleri ve noksanları bir an evvel tamamlamalıyız. Çok katlı yapıları, binlerce çalışanı olan fabrikaları denetlemeli ve sıkıntıları gidermeliyiz. Yapıları depremlere, sellere karşı daha korunaklı hale getirmeliyiz.”

Çalışanlara depremle ilgili eğitimler verilmesi gerektiğine işaret eden Özyurt, “Mavi ve beyaz yakalılar bir araya getirilmeli, afet esnasında yapılacaklar bir bir anlatılmalı. Kaçış yöntemleri, kanalları tarif edilmeli. Paniğin ve korkunun zararlarından da söz edilmeli” önerisini sundu.

Her evde deprem çantası olmalı

Uzmanlara göre her evde bir deprem çantası olmalı. Çantada gıda ürünlerinden, kimlik kartlarına, tapu, ruhsat belgeleri, zorunlu deprem poliçesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı yer almalı. Çantada bulundurulması gereken malzemeler ve fiyatları şöyle: İç çamaşırı 20 lira, çorap 20 lira, yağmurluk 30 lira, sabun 5 lira, diş fırçası ve macunu 25 lira, ıslak mendil 5 lira, tuvalet kâğıdı 30 lira, ilk yardım çantası 30 lira, uyku tulumu 100 lira veya battaniye 25 lira, çakı 30 lira, düdük 10 lira, küçük makas 20 lira, kâğıt 5 lira, kalem 5 lira, pilli radyo 50 lira, el feneri 10 lira ve yedek piller 20 lira.