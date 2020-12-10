İslamofobik Fransa cami saldırısına başladı
İslamofobik Fransa’nın İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede 76 camiye yapılacak denetimlerin başladığını açıkladı.
Darmanin, RTL radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu camilerin “radikalleşme” ile suçlandığını söyleyen Darmanin, denetimlerde nelerin kontrol edileceğine ilişkin soruya, “Camilere bağlı okul ve Kur’an okulu olup olmadığı, imamların radikalleşip radikalleşmediği, finansmanın nerden geldiği, caminin yönetimi kontrol edilecek.” yanıtını verdi. Darmanin, camilerden bazılarının kapatılabileceğini kaydetti. Darmanin, ülkede radikalleştiği iddiasıyla 66 yabancının sınır dışı edildiğini belirtti. Fransa’da son 3 yılda 43 cami kapatıldı.