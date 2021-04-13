İslamofobi virüsü Fransa’yı sardı

Hasan Eğrigöz Ankara

Bir yılı aşkın süredir Kovid-19 dünyanın her yerine yayılırken, İslamofobi de tıpkı bir virüs gibi Avrupa’nın her tarafını sarmaya devam ediyor. Sözde uygar, özgürlükçü Avrupa’nın birçok ülkesinde başörtüsüne yeni kısıtlamalar gelirken, cami ve Müslümanların ibadethanelerine saldırılar sürüyor.

Batı ve Haçlı ordusunun sakladığı ve kamufle ettiği çirkin yüzünün Fransa ile ortaya çıktığını vurgulayan Diyanet Bir-Sen Genel Başkanı Hasan Türüt, şunları söyledi: “Fransa’da yaşanan ırkçılığa karşı onlarca kez tepki gösterdik ama Fransa geri adım atmak yerine Müslümanlara yönelik kısıtlamalarını arttırıyor. Camilerimize saldırıyor. Fransa’nın Müslümanlara yönelik yasakçı zihniyetine batının sessiz olmasından anlıyoruz bunu. Dolayısıyla batının tamamı bu kafada ve şiddetle kınıyoruz. Sadece Türkiye kamuoyuna değil, dünya kamuoyuna medeniyetten bahsedenlerin, medeniyetten ne kadar uzak olduğunu açık bir şekilde haykıracağız. Özellikle Fransa, üstlenmiş olduğu bu İslam düşmanlığından hiçbir sonuç elde edemeyecektir. Sadece kendilerinin ne kadar vahşi, medeniyetten uzak olduklarını bize ispatlamış oldular. Ancak biz bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğiz. Bir an önce Fransa, arkasındaki güçler, Haçlı zihniyeti ve İslam düşmanları bu tür davranışlardan vazgeçmelidir.”

“Fransa şahsında haçlı mantığı aynen sürüyor”

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan Kaya da, “Avrupa’da değişik oranlarda yasakçılık var ama Fransa bu konuda hem öncülük yapıyor hem en şedid, en zalim ana uygulamaları uyguluyor. Fransa’nın geçmişten beri köklü bir şekilde din dışı tavrından kaynaklanıyor. Son yıllarda daha bir dikkat çekmeye başladı ve İslam düşmanlığı daha da yükseldi. Müslümanlık söz konusu olduğunda aslında Fransa’nın tavrı 150 yıl önce Cezayir’de, Afrika’nın değişik bölgelerinde İslam’a olan düşmanlığının çok fazla değişmediğini, o sömürgeci mantığını aynen devam ettirdiğini görüyoruz. O Fransız sömürgeciliğinin nasıl Cezayir’de Müslümanları hedef aldığını, Müslüman halka nasıl düşmanlık yaptığını, onları medenileştirme adı altında nasıl onları asimile etmeye çalıştığı bilinir. İddialarının ne kadar tutarsız olduğunu, ne kadar sahtekar olduklarını o kadar net ortaya koyuyor ki şu muamele, her türlü cinsi sapkınlığı bir özgürlük kriteri olarak ve buna tahammül, demokrasinin zorunlu şartı olarak gören insanlar, ülkelerinde yaşayan yaklaşık 5 milyon insanın inancını doğrudan hedef alıyor. Bu, Fransa’nın şahsında haçlı mantığının aynen sürdüğünü görüyoruz” ifadelerini kullandı.