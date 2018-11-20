İslam'ın ilk emri: Oku, dünya genelinde kitap okumakta son sıralardayız!

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Yapılan son araştırmalara göre; Türkiye kitap okumaya ortalama günde bir dakika ayırırken, televizyon izlemek için de 6 saat harcıyor. Açıklanan bu rakamsal verilere göre; en fazla kitap okuyan ülkeler arasında son sıralarda yer alıyoruz.

Okumakta gelişmemiş ülkelerin de gerisindeyiz

Türkiye, kitap okuma konusunda dünya sıralamasında gelişmemiş ülkelerin de gerisinde kalıyor. İngiltere ve Fransa'da toplumun yüzde 21'i, Japonya'nın yüzde 14ü, İspanya'nın yüzde 9'u düzenli kitap okurken, Türkiye'de yalnızca on binde 1 kişi okuyor.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; " En son hangi kitabı, ne zaman bitirdiniz? " sorusunu yöneltti. Aldığımız cevaplar maalesef araştırmaları doğrular nitelikteydi.