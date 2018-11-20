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İslam'ın ilk emri: Oku, dünya genelinde kitap okumakta son sıralardayız!

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; " En son hangi kitabı, ne zaman bitirdiniz? " sorusunu yöneltti.

20 Kasım 2018 Salı 14:40

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr- Yapılan son araştırmalara göre; Türkiye kitap okumaya ortalama günde bir dakika ayırırken, televizyon izlemek için de 6 saat harcıyor. Açıklanan bu rakamsal verilere göre; en fazla kitap okuyan ülkeler arasında son sıralarda yer alıyoruz.

Okumakta gelişmemiş ülkelerin de gerisindeyiz

Türkiye, kitap okuma konusunda dünya sıralamasında gelişmemiş ülkelerin de gerisinde kalıyor. İngiltere ve Fransa'da toplumun yüzde 21'i, Japonya'nın yüzde 14ü, İspanya'nın yüzde 9'u düzenli kitap okurken, Türkiye'de yalnızca on binde 1 kişi okuyor.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; " En son hangi kitabı, ne zaman bitirdiniz? " sorusunu yöneltti. Aldığımız cevaplar maalesef araştırmaları doğrular nitelikteydi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:40
  1. İstanbul
  2. akit soruyor

YORUM YAZ

  • ahmetahmet24 dk önce
    TÜYAP kitap fuarına öğrenciler götürülmasin diğe yazı kaleme alan akit yazarı Ali .................. değilmiydi geçen hafta.. neğin haberini yapıyorsunuz....
  • AbdullahAbdullah34 dk önce
    Kitap boş zaman işi. ..
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