İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!

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18 Ağustos günü Kırıkkale'de Menderes Caddesi'ndeki bir dönercide yaşanan korkunç olayda, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen Fedai Varan, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut'un yaralı olarak söylediği "Ölmek istemiyorum" sözleri ise tüm Türkiye'nin yüreğini yakmıştı.

Cinayetten sonra içki içmeye gitti

Cinayetin ardından Emine Bulut'un babasını arayarak, "Siz benden bir kız aldınız, ben de sizden kızınızı aldım" diyen Fedai Varan, taksiden indikten sonra içki aldığı ortaya çıktı. Fedai Varan'ın daha sonra aldığı içkiyi Kızılırmak kenarında içtiği ortaya çıktı.

İçkici Bülent, Müslümanlara yıkmaya çalıştı

Sosyal medyada korkunç cinayetle ilgili tepki yağarken bazı laikçi solcular, vahşi cinayeti İslam'a ve Müslümanlara yıkmaya çalıştı. İslam düşmanlığında başı çeken Bülent Emrah Parlak, attığı bir tweetle Müslümanları hedef gösterdi.

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak'a skandal bir şekilde cevap veren Parlak, "Hayır efendim hepimiz suçlu değiliz,yıllardır insanımızı bilimsel eğitimden,sanattan uzak tutmak için elinden geleni yapan,toplumu gerici,çağ dışı yönelimlere mahkum eden, cahilleştirip emperyalizme köle yapmaya çalışan hepinizin desteklediği dincilik ve sağcılık suçlu!" ifadelerinde bulundu.

Cinayeti işleyen de kendisi gibi içkici

Katil zanlısının İslam'ı yaşayan ve 5 vakit namaz kılan biri gibiymiş gibi 'ayyaş' zihniyet, suçu Müslümanlara yıkmaya çalıştı.

'Emine Bulut' cinayetiyle İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak'ın katil zanlısıyla içkide buluşması dikkatlerden kaçmadı.

Çocuğunu da alıştırıyor

Çocuğunu da şimdiden kendi zihniyetiyle yetiştiren Parlak, mama sandalyesine oturan kızının önüne bira bardağı koydu. Kızının bardağa ulaşmaya çalışırken ki halini çekerek, Instagram hesabında "İçiiiijjjeeeem" notuyla paylaştı.