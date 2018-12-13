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İslami ilimler fakültesi 'Spor Toto katkılarıyla' yapılıyor!

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Üyesi ve araştırmacı-yazar Osman Atalay, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin yapımına başlanan yeni binasının Spor Toto tarafından yapıldığını ortaya koyan bir fotoğraf paylaşarak duruma tepki gösterdi.

13 Aralık 2018 Perşembe 00:51
İslami ilimler fakültesi 'Spor Toto katkılarıyla' yapılıyor!

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Üyesi ve araştırmacı-yazar Osman Atalay, sosyal medya hesabından, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin yapımına başlanan yeni binasının Spor Toto tarafından yapıldığını ortaya koyan bir fotoğraf paylaştı.

Atalay'ın fakültenin inşaat alanından çekerek Twitter'dan paylaştığı fotoğrafta, bina inşaatına 'Spor Toto Teşkilat Başkanlığı katkılarıyla yapılmaktadır' tabelasının yerleştirildiği görülüyor.

Araştırmacı-yazar Atalay, bu duruma tepki göstererek, "Kırıkkale Üniversitesi #İslami ilimler fakültesi SporToto tarafından yaptırılıyor.Bir yandan Bahis, şans oyunları Kumar bağımlılığına karşı seferberlik ilan ediyoruz, diğer yandan kumar ile iyilik yardım olur,algısı ilginç tezatlar" diye yazdı.

Fotoğrafı Ali Erbaş'ı etiketleyerek paylaştı

 

Atalay çektiği fotoğrafı, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi Twitter hesabı ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kişisel Twitter hesabını etiketleyerek paylaştı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 00:51
  1. Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin
  2. osman atalay

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