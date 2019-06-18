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İslâmi Finans’ta sevindiren haber

CIBAFI Genel Sekreteri Abdelilah Belatik, İslami finansın bir sektörü temsil ettiğini ve sektör büyüklüğünün yıllık yüzde 8 büyümeyle 3 trilyon dolara tekabül ettiğini belirtti.

18 Haziran 2019 Salı 10:50
İslâmi Finans’ta sevindiren haber

İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Abdelilah Belatik, İslami finansın, finansal pazarlar içinde gelişmekte olan bir sektörü temsil ettiğini ve sektör büyüklüğünün yıllık yüzde 8 büyümeyle 3 trilyon dolara tekabül ettiğini bildirdi. Belatik, “CIBAFI, stratejik plan çerçevesinde belirtilen stratejik hedefler ile yönetilir. Bunlardan biri İslami finans değerlerinin savunulması ve bunlarla ilgili politika ve düzenlemeler... Diğeri ise araştırma, yenilik, eğitim ve mesleki güçlendirmedir” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:50
  1. İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Abdelilah Belatik
  2. İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI)
  3. İslami finans

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