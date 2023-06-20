İslami dergiye iftira atan İsmail Saymaz'a tazminat şoku!

Her fırsatta Müslümanlara saldıran İsmail Saymaz isimli sözde gazeteci 7 Ocak 2022 tarihinde “İBB’deki İBDA/C’liler” başlıklı bir yazı kaleme alarak İBB’de çalışan H.K. ve R.A.’yı terörle iltisaklı olduğu iddiasıyla hedef göstermiş, yazısının “Baran Camiası” başlıklı bölümünde de “İBDA/C'ye sempati besledikleri pekâlâ anlaşılıyor. H.K. ve R.A.'nın 2014 yılında İBDA/C'nin çıkardığı Baran dergisinin toplantısına katıldığı görülüyor. Dergide "Okurumuz" diye takdim edilen R.A., İBDA/C'lileri kastederken, "Camiamız" ifadesini kullanıyor. Bu irtibat ve iltisak değilse nedir?” diyerek H.K. ve R.A.’nın terörle iltisaklı olduğu iddiasına Baran Dergisi’ni dayanak yapmaya kalkmış, bizi de “terörist” gibi göstermek cüretinde bulunmuştu.

İşte derginin açıklaması:

Baran dergisini ve yazı işlerimizi hedef almasından dolayı “kişilik haklarına saldırı” sebebiyle hakkında dava açtığımız İsmail Saymaz, cevabını mahkemede aldı.

Baran dergisi olarak İbda fikriyatının ve Salih Mirzabeyoğlu’nun takipçisi olduğumuzu ve terörle bağlantımız bulunmadığını savunduğumuz davanın 13 Haziran’da görülen, dergimizin avukatı Hamza Uçan’ın da katıldığı karar duruşmasında Saymaz tazminata mahkûm edildi. Davanın kabul edildiği mahkemede “20 bin TL’lik tazminatın 07/01/2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine” karar verildi.

Bu emsal karar ile beraber senelerdir İBDA’ya fikir planında mukabele edemeyip, “terörist” yaftasına sarılmak suretiyle yapılan bedavacılığın da önü kesilmiş oldu.

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