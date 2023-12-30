İslami değerlere hakaret eden Kemalist, 'serbest bırakılmak üzere' gözaltına alındı!
Dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli Kemalist, serbest bırakılmak üzere gözaltına alındı.
Dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli Kemalist, serbest bırakılmak üzere gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir.
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Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir."