  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Elektrikli otomobili olanlar ve alacaklar dikkat! Artık Türkiye'de satış yapamayacaklar

Kızılelma'nın seri üretimine başlanıyor... Türk savunma sanayisi 2024'te hız kesmeyecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan baş döndüren diplomasi: 72 ülke, 132 görüşme

Suudi Arabistan'da neler yaşandı? İşte tüm detaylar!

Birileri bu işten nemalanma peşinde! Ekrem süper kupa iptalini fırsata çevirdi

Protesto ettiler: Hepsi birden o şehrin içişleri bakanının evini bastılar!

Disney'de sessiz kalan Mansur Yavaş’tan Suudi Arabistan’a hızlı saldırı.. Suudi Arabistan Büyükelçiği’nin bulunduğu sokakta bu yapıldı

Gazze'de üzücü görüntü... Bir çuval un için değirmen önünde uzun kuyruk

Finalin iptali Avrupa'da geniş yankı buldu

"Tarım BAĞ-KUR prim ödemesi zorlaştı"! Artan faize karşı çare arıyorlar
Gündem İslami değerlere hakaret eden Kemalist, 'serbest bırakılmak üzere' gözaltına alındı!
Gündem

İslami değerlere hakaret eden Kemalist, 'serbest bırakılmak üzere' gözaltına alındı!

Yeniakit Publisher
2023-12-30 18:50:00 -
İslami değerlere hakaret eden Kemalist, 'serbest bırakılmak üzere' gözaltına alındı!

Dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli Kemalist, serbest bırakılmak üzere gözaltına alındı.

Dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli Kemalist, serbest bırakılmak üzere gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir."

İddia ne, yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler!
İddia ne, yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler!

Gündem

İddia ne, yazılan senaryo ne? Kemalist teğmenler!

Ortalığı Ali Koç karıştırmış! 'Maçın oynanmaması için her şeyi yaptı'
Ortalığı Ali Koç karıştırmış! 'Maçın oynanmaması için her şeyi yaptı'

Gündem

Ortalığı Ali Koç karıştırmış! 'Maçın oynanmaması için her şeyi yaptı'

Şahan Gökbakar, Süper Kupa krizinde Araplara tepki gösterince böyle madara oldu! Ne oldu, rengin soldu değil mi koçum
Şahan Gökbakar, Süper Kupa krizinde Araplara tepki gösterince böyle madara oldu! Ne oldu, rengin soldu değil mi koçum

Gündem

Şahan Gökbakar, Süper Kupa krizinde Araplara tepki gösterince böyle madara oldu! Ne oldu, rengin soldu değil mi koçum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23