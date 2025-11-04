İslami Dayanışma Platformundan BAE'ye Sudan protestosu: Katil BAE Sudan’dan elini çek!
İslami Dayanışma Platformu, Siyonist çete ile birlikte Sudan’daki katliamların arkasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) tepki gösterisi düzenliyor. 5 Kasım Çarşamba günü saat 16.00’da İstanbul’daki BAE konsolosluğu önünde BAE’nin Sudan’daki işgal ve katliamları lanetlenecek!
Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği ÖZGÜR-DER’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Sudan'da BAE destekli RSF çeteleri Sudan halkına kan kusturuyor. Siyonist çeteye karşı sesini çıkartamayan işbirlikçi rejimler Sudan'ı kirli çıkarları için yerle bir ediyorlar! Sudan halkı yalnız değildir! Sudan'daki katliama sessiz kalma!” ifadeleri kullanılırken İslami Dayanışma Platformu’nun İstanbul’daki BAE Büyükelçiliği önünde düzenleyeceği protesto gösterisinin bilgileri verildi.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sudan’da işlediği işgal ve katliam suçlarını lanetliyoruz! 5 Kasım Çarşamba - 16.00 BAE Konsolosluğu. 4. Levent Metro ulaşım için kullanılabilir.”