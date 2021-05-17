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İslami Cihat komutanı işgal saldırısında şehit oldu

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi ve askeri kanadı Kudüs Tugayları, Kuzey Tugay Komutanı Hussam Abu Harbeed'in işgalcilerin saldırısında şehit olduğunu doğruladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 18:28:00 -
İslami Cihat komutanı işgal saldırısında şehit oldu

Kudüs Tugaylarından yapılan açıklamada işgalcilere karşı başlatılan Kudüs Kılıcı Harekatının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, harekat kapsamında işgalcilerin saldırısında Kuzey Tugay Komutanı Hussam Abu Harbid'in şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada Harbid'in, vatanını ve halkını savunmak için sert, ailesini ve kardeşlerini seven, direniş gruplarındaki silah arkadaşlarıyla birlik içerisinde ve işbirliği yapan bir şahsiyet olduğuna dikkat çekildi. Hussam'ın, lider vasfına sahip biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kendisine verilen görevleri de yerine getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, direnişin, işgal son bulanan kadar süreceği vurgulandı.

 

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