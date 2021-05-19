İslami Cihad Hareketi'nden İsrail açıklaması: Dünyanın suskunluğu arsızlıktır

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, terörist İsrail'in Gazze'deki suçları karşısında dünyanın suskunluğunun "arsızlık" olduğunu ve bunun İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi için fırsat verdiğini bildirdi.

Nahhale, yaptığı televizyon konuşmasında, "Biz, Kudüs'ü her türlü saygısızlıktan koruyoruz. Bu bizim halkımızın ve direnişçilerimizin yolu. Bu yoldan zafer kazanmadıkça dönmeyeceğiz." dedi.

Filistinli direniş gruplarının, İsrail'le mücadelenin zor ama Kudüs'ü korumanın ve özgürlüğün tek yolu olduğunun bilincinde olduğunu belirten Nahhale, halkın uluslararası sessizliğe ve ablukaya meydan okuduğunu vurguladı.

Nahhale, terörist İsrail'in Gazze'deki suçları karşısında dünyanın suskunluğunun "arsızlık" olduğunu, çocukların ve sivillerin öldürülmesi karşısında susulduğunu ve bunun İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi için fırsat verdiğini bildirdi.