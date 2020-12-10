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Dünya İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab: Fas'ın İsrail'le anlaşması Kudüs'e ihanettir
Dünya

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab: Fas'ın İsrail'le anlaşması Kudüs'e ihanettir

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas'ın İsrail'le anlaştığını duyurmasının ardından açıklama yapan İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, bu normalleşmenin Filistin ve Kudüs'e ihanet olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 22:59:00 -
İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab: Fas'ın İsrail'le anlaşması Kudüs'e ihanettir

Filistin İslami Cihad Hareketi, Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini Kudüs ve Filistin'e ihanet olarak niteledi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fas-İsrail normalleşmesinin Arap düzeninin bozulduğunun göstergesi olduğunu belirtti.

Fas Kudüs ve Filistin'e ihanet etti

Fas'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesinin Kudüs ve Filistin'e ihanet olduğunu söyleyen Şihab, "Fas halkı İsrail'le normalleşmeyi reddedecektir." dedi.

Şihab, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşmelerin sömürge politikasının yeni elbiseye bürünmüş hali olduğunu ve ABD ile İsrail'in bölgedeki iç gerilimleri bölge ülkelerine şantaj için kullandığını vurguladı.

Trump İsrail ve Fas anlaşmasını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

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