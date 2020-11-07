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Aktüel İslami Cihad Hareketi: ABD'nin Filistin politikasında değişiklik beklemiyoruz
Aktüel

İslami Cihad Hareketi: ABD'nin Filistin politikasında değişiklik beklemiyoruz

Yeniakit Publisher
2020-11-07 23:56:52 -
İslami Cihad Hareketi: ABD'nin Filistin politikasında değişiklik beklemiyoruz

GAZZE (AA) - İslami Cihad Hareketi, ABD'nin Filistin davasına yönelik politikasında bir değişiklik beklemediklerini bildirdi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, ABD'de başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığının duyurulmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'in ABD yönetimleriyle acı tecrübeleri oldu. ABD, İsrail yanlısı ve Filistin halkı karşıtı bir geçmişe sahip." dedi.

Seçimlerin ardından ABD'nin Filistin davasına yönelik politikasında bir değişiklik beklemediklerini belirten Şihab, "Eğer ABD, başta Filistin halkı olmak üzere Arap ve İslam haklarıyla ilişkilerindeki kara geçmişini temizlemek isterse yapması istenilen çok şey var." ifadesini kullandı.

Şihab şunları kaydetti:

"ABD'nin İsrail'e verdiği destek, Filistin halkının maruz kaldığı katliam ve etnik temizlik suçlarının doğrudan sebebi oldu. Filistinliler, Trump yönetiminin yaptıklarını unutmayacak. İsrail Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesini ve Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme anlaşmaları imzalamaya zorlanmasını unutmayacak."

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